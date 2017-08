Shorti i “Champions League” për ekipin U-19 të Vllaznisë, shkodranët “peshkojnë” një ekip moldav

Vllaznia U-19, ekipi që për herë të parë përfaqëson Shqipërinë në Ligën e Kampionëve të kësaj grupmoshe, ka njohur kundërshtarin e saj nga shorti i hedhur sot në Nion të Zvicrës.





Ekipi shkodran ka qenë me shumë fat pasi goglat i kanë përzgjedhur një kundërshtar relativisht shumë më të dobët se ekipet e tjera që bënin pjesë në short. Zimbru Kishinau është skuadra moldave e cila do përballet me skuadrën U-19 të Vllaznisë.