Politikanët kërkojnë t’u marrim leje, për të kërkuar të drejtën themelore të fjalës

Ilirian Demiri





Kemi humbur besimin se mund të vijë një ditë e bardhë për ne shqiptarët. Dhe shpresë as nuk kemi më se në portën tonë do të trokasë dita e bardhë. Ndaj si rrugëzgjidhje kemi gjetur vetëm largimin. Ku të mundemi. Vetëm të shpëtojmë nga kjo farë klase politike që na ka mbirë në bahçen tonë. Këto ditë fushata elektorale është në kulmin e vet. Po ne shqiptarët edhe3 gjatë ëtyre ditëve nuk po shohim një dritëz në fundin e tunelit. Ndërsa kjo klasë politike hallin e ka vetëm të na poshtërojë. A thua se në shekullin e 21 ne këtë Shqipërinë tonë marrin frymë vetëm një grup oligarkësh të pashpirt dhe pjesa tjetër vetëm skllevër me të cilët mund të tall me nderën kjo farë klase politike që veç gjuhës së mashtrimit nuk di fjalë tjetër. Aq sa skllevërve u kërkon ta kenë me leje edhe pjesëmarrjen në takimet elektorale. Modeli i qeverisjes qesharake ka arritur kulmin në Shqipërinë tonë. E megjithatë askujt nuk I shkonte mendja se puna do të arrinte deri atje sa punonjësit të administratës të mos i lejohej të hapte gojën në takimet elektorale. Këtë turp të përmasave amorale stratosferike na e bëri të ditur zëvendëskryeministrja teknike Ledina Mandija. “Nëpunësi civil jashtë orarit zyrtar ka të drejtë të marrë pjesë në veprimtari politike, por nuk I lejohet të shprehë publikisht bindjet dhe preferencat e tij politike”. Kërcënimi i shprehur haptazi ndaj nëpunësve civilë nga zevendëskryeministrja evidenton një varg problemesh.





Së pari, nëse ne jemi vetëm për të mbushur sallat në takimet elektorale, pa pasur të drejtë të çelim gojën, kandidatët kujt do t’ia kërkojnë votën ?

Së dyti, gjatë fushatës elektorale, debate duhet të jetë i zakonshëm. Por nëse nuk na lejohet ta çelim gojën, si do të mund t’i shprehin shqetësimet qytetarët ? Aq më tepër në situatën ku jetojmë, ku problemet vetëm po mahisen, ndërsa vendi drejtohet fatkeqësisht nga një farë klase politike e përçudnuar.