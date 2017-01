Njihuni me shqiptarin që do luajë film me Kim Kardashian

Pas tronditjes që pësoi në Paris ku u grabit nga disa persona, Kim Kardashian do të rikthehet fuqishëm, pasi pritet ta shohim në ekranet e mëdha të kinemave botërore. Kim do të shfaqet me një rol të shkurtër në filmin e famshëm Ocean’s Eight së bashku me motrën e saj Jenner.

Por, ajo që e bën më interesant këtë film është fakti se në të do marrë pjesë dhe aktori shqiptar me famë botërore Marko Caka. Ky do të jetë filmi i katërt i sagës Ocean në 17 vjet dhe vjen pas serive të suksesshme të Ocean’s Eleven, Twelve and Thirteen.

Motrat Kardashian janë parë dy ditë më parë në qytetin e Neë Yorkut, pasi kanë kryer xhirimet e filmit të ri. Marko Caka ka lindur në Shkodër, ndërsa është larguar nga vendi në vitin 1991. Ai ka luajtur në disa filma përkrah yjeve më të mëdhenj të Hollivudit.