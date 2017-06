Nga Tirana në Kukës: Si ndahen mandatet sipas qarqeve

Teksa janë numëruar 1745 nga 5362 kuti në të gjithë Shqipërinë, PS udhëheq me mbi 51.39% të votave, e ndjekur nga PD me 28.53% të votave dhe LSI me 15.65% të votave.





Bazuar tek numërimi deri tanishëm, rezulton se projeksioni për ndarjen e mandateve sipas qarqeve është si më poshtë:





Tiranë





Partia Socialiste është kryesuese me 54.13% të votave.





PD vjen e dyta me 35.12% të votave. LSI renditet e treta me 15.66% të votave.





Në Tiranë ndahen 34 mandate deputetësh dhe në bazë këtyre rezultateve, projeksioni për ndarjen e mandateve është ky: PS 17 mandate; PD 11 mandate; LSI 5 mandate; PDIU 1 mandat.





Shkodër





Partia Socialiste është kryesuese me 44.87% të votave.





PD vjen e dyta me 32.59% të votave. LSI renditet e treta me 11.13% të votave. Në vend të katërt është PSD me 10.42% të votave.





Në Shkodër ndahen 11 mandate deputetësh dhe në bazë këtyre rezultateve, projeksioni për ndarjen e mandateve është ky: PS 5 mandate; PD 4 mandate; LSI 1 mandat; PSD 1 mandat.





Vlorë





Partia Socialiste është kryesuese me 60.28% të votave.





PD vjen e dyta me 20.27% të votave. LSI renditet e treta me 12.31% të votave.





Në Vlorë ndahen 12 mandate deputetësh dhe në bazë këtyre rezultateve, projeksioni për ndarjen e mandateve është ky: PS 8 mandate; PD 3 mandate; LSI 1 mandat.





Kukës





Partia Demokratike është kryesuese me 49.98% të votave.





PS vjen e dyta me 40.72 % të votave. LSI renditet e treta me 6.57% të votave.





Në Kukës ndahen 3 mandate deputetësh dhe në bazë këtyre rezultateve, projeksioni për ndarjen e mandateve është ky: PD 2 mandate; PS 1 mandat.





Fier





Partia Socialiste është kryesuese me 57.76% të votave.





PD vjen e dyta me 24.97% të votave. LSI renditet e treta me 12.14% të votave.





Në Fier ndahen 16 mandate deputetësh dhe në bazë këtyre rezultateve, projeksioni për ndarjen e mandateve është ky: PS 10 mandate; PD 4 mandate; LSI 2 mandate.





Dibër





Partia Socialiste është kryesuese me 38.7 % të votave.





PD vjen e dyta me 28.52% të votave. LSI renditet e treta me 17.96 % të votave. PDIU renditet e katërta me 12.79% të votave.





Në Dibër ndahen 6 mandate deputetësh dhe në bazë këtyre rezultateve, projeksioni për ndarjen e mandateve është ky: PS 3 mandate; PD 2 mandate; LSI 1 mandat.





Durrës





Partia Socialiste është kryesuese me 56.85% të votave.





PD vjen e dyta me 29.34% të votave. LSI renditet e treta me 9.28% të votave.





Në Durrës ndahen 14 mandate deputetësh dhe në bazë këtyre rezultateve, projeksioni për ndarjen e mandateve është ky: PS 9 mandate; PD 4 mandate; LSI 1 mandat.





Elbasan





Partia Socialiste është kryesuese me 52.29% të votave.





LSI vjen e dyta me 18.33% të votave. PD renditet e treta me 16.89% të votave. Në vend të katërt është PDIU me 10.91% të votave.





Në Elbasan ndahen 14 mandate deputetësh dhe në bazë këtyre rezultateve, projeksioni për ndarjen e mandateve është ky: PS 8 mandate; LSI 3 mandate; PD 2 mandate; PDIU 1 mandat.





Berat





Partia Socialiste është kryesuese me 51.41% të votave.





LSI vjen e dyta me 27.79% të votave. PD renditet e treta me 20.19% të votave.





Në Berat ndahen 7 mandate deputetësh dhe në bazë këtyre rezultateve, projeksioni për ndarjen e mandateve është ky: PS 4 mandate; PD 1 mandat; LSI 2 mandate.





Lezhë





Partia Socialiste është kryesuese me 44.71% të votave.





PD vjen e dyta me 34.55% të votave, ndërsa LSI renditet e treta me 15.28% të votave.





Lezha ka 7 mandate deputetësh dhe në bazë këtyre rezultateve, projeksioni për ndarjen e mandateve është ky: PS 3 mandate; PD 3 mandate; LSI 1 mandat.





Gjirokastër





Partia Socialiste është kryesuese me 53.84% të votave.





PD vjen e dyta me 22.85% të votave. LSI renditet e treta me 21.21% të votave.





Në Gjirokastër ndahen 5 mandate deputetësh dhe në bazë këtyre rezultateve, projeksioni për ndarjen e mandateve është ky: PS 3 mandate; PD 1 mandat; LSI 1 mandat.





Korçë





Partia Socialiste është kryesuese me 46.21% të votave.





PD vjen e dyta me 32.03% të votave. LSI renditet e treta me 17.07% të votave.