Zgjedhjet e kryetarit të partisë me "një anëtar një votë" si komedi politike!

Partia demokratike është para një votimi për kryetarin e saj duke zbatuar mekanizmin "një anëtar - një votë".Të gjitha parametrat tregojnë se do të jemi përpara një zgjedhje të gabuar, një farse politike, por që në fakt nuk lidhet vetëm me partinë në fjalë, por me të gjitha partitë politike. Ajo që po i ndodh partisë demokratike nuk është veçse një rast i veçantë dhe lidhet me gjendjen e saj pas disfatës të përmasave katastrofike me rastin e zgjedhjeve parlamentare të qershorit të kaluar, dhe me faktin se ajo ndodhet e çarë dhe e përçarë në elitat e saj drejtuese. Dikush mund të pyesi : E përse na qenka një farsë elektorale, një fasadë e shpifur gjoja demokracie? A nuk ka në republikat presidenciale edhe atje zgjedhje të presidentit të republikës ku voton i gjithë populli? Përgjigja është e thjeshtë. Nuk kanë asnjë lidhje këto procese me njeri tjetrin. Kryetari i partisë mbledh të gjitha pushtetet de facto në duart e tij pasi zgjidhet dhe bën një natë, një orë, një muaj para votimit çfarë të dojë me partinë, kurse presidenti i një republike nuk është veçse njeri nga pushtetet e saj, sepse përveç tij ka gjykata, ka parlamente, ka kryeministër, etj., që e kufizojnë pushtetin e tij. Kryetari i partisë i zgjedhur sipas mekanizmit "një anëtar - një votë", është një diktator brenda partisë, një vetë zot vetë shkop, një individ që pasi shkel me këmbë të gjithë grumbullon rreth vetes një shpurrë servilësh, me pak përjashtime, që pasi i bëjnë lavde e çojnë pikën deri aty sa vetë kryetari "loz menç" dhe kujton se ato lavde dhe servilosje të pështira janë reale dhe kurtizanët e tij ja bëjnë sinqerisht. Mua në këtë rast më vjen keq për kryetarët sepse pikërisht në këtë fazë humbin ndërgjegjen e asaj se janë njerëz normalë dhe jo perëndi, nisin të flasin pa lidhje sepse gjuha jashtë kontrollit të të tjerëve priret drejt modelit "halzaimer", dhe mbi kurriz të tij, kurtizanët ngrenë "perandoritë" e tyre të vogla por mizore mbi ata që kanë poshtë. Ai dikushi vazhdon të pyesë: Përse na qenka mekanizmi "një anëtar - një votë" prodhues diktatorësh partiakë, kur edhe në vende të tjera perëndimore, në parti perëndimore ka mjaft raste që ky parim zbatohet? Sepse nuk është i njëjti realitet, prandaj. Anëtarët e partisë te ne, masa e tyre, ata njerëzit e thjeshtë që punojnë, nuk kanë luksin e perëndimorëve, që të informohen nga media për ngjarjet, personazhet dhe proceset politike. Militanti i bazës është te ne i painformuar sikurse nuk është qytetari perëndimor, për partinë e tij politike.





-Ku e di për shembull te ne militanti, se kush pagoi për ngritjen e Çadrës të Lirive Politike në bulevard?

-Ku e di militanti, se cilët ishin personat që sakrifikuan dhe ndenjën ndryrë atje për tre muaj rresht gjatë ditës?

-Ku e di militanti i bazës, se çfarë ndodhi mbrëmjen gjatë Paktit mes opozitës dhe qeverisë në mes të muajit maj?

-Ku e di militanti i bazës se kush i propozoi ministrat e opozitës në qeverinë e sotme?

-Ku e di militanti i bazës se cilat janë kriteret e përzgjedhjes të deputetëve demokratë në fshehtësinë e ndërgjegjes kryetar-ore?





Pa pasur përgjigjen e tyre dhe të shumë të tjerave, sigurisht që militanti voton kot, sy mbyllas. Pastaj, mos harrojmë se militanti i bazës në partitë e mëdha perëndimore është një njeri i lirë nga kryetari i partisë. Kurse te ne një pjesë e madhe e militantëve, sidomos pjesa e tyre më aktive, ka interesa për t'u punësuara në shtet, nëse partia vjen në pushtet, ose është në pushtet. Ata nuk gjykojnë pra kryetarin e partisë, por bëjnë llogaritë se me cilin kandidat mund të sigurojnë më mirë interesat e tyre ngushtësisht personale. Kurse pjesa e lirë, ata më të pa interesuarit për privilegje personale, ata që kanë gjykim më të saktë, ata nuk vijnë fare në votime. Mos harrojmë se në perëndim, zgjedhjet në partitë politike monitorohen nga juristë të pavarur dhe jo nga komisione që i cakton kryetari i partisë dhe që i numëron vetë votat e veta dhe të kandidatëve të tjerë. Vendosni përmbaruesit e pavarur të gjykatës në komisione, përndryshe mos flisni se kështu ndodh edhe në perëndim. Aq më shumë se në perëndim për "primaret" për shembull votojnë edhe zgjedhësit edhe dashamirësit e një partie politike, dhe jo vetëm grupe të ngushta militantësh.





Dikush mund të vazhdojë pyetjet e tij: Mirë po si ka ndodhur në Shqipëri?