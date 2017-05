Berisha: Rama u bllokua në hyrje të selisë së NATO-s për veshjen qesharake, i kërkuan dokumentet

Ish-kryeministri Sali Berisha ka vënë në shënjestër sërish pasardhësin e tij dhe veshjen që u komentua gjatë dje në Bruksel.





Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari dixhital, sipas të cilit kryeministri Edi Rama është bllokuar dje në hyrje të selisë së NATO-s në Bruksel, ku i kanë kërkuar dokumentet dhe kartat e eventit. Më pas është detyruar të kthehet në hotel dhe të ndërrojë veshjen.





STATUSI I BERISHËS





Rama bllokohet ne hyrje te Selise se NATO-s per veshjen e tij qesharake per nje kryeminister!





Qytetari dixhial informon:





“Zoti berisha pershendetje sapo me njoftoj nje bashkatdhetar i imi,i cili me tregon se ka ndodh nje incident me zotin Rama, duke pare paraqitjen e jashtme te tije per nje kohe te shkurtër është blloku deri ne verifikim te dokumenteve, ne fillim me atë paraqitjen e tij ka dhene dyshime se ky person çfarë kerkon ne seline e NATO-s, esht dukur sikur eshte dikush sikur s’ka re bej fare me kete eviniment, esht detyru te prezantoj dekumentat edhe kartat e evinementit, plus insistimi i shoqëruesve qe te bohet e mundur hyrja, por protokolli e detyroj Ramen te kthehet ne hotel dhe te vishej si zyrtar, kurse unë ju pergjigja atij djalit qe punon ne sekuritas se keta zhele ka nji jave qe o mban veshe, zoti berisha mundesh me e publiku kete lajm”.