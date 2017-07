Seks në plazh? Kini parasysh këto këshilla më parë

Dhe këtë vit vijnë po të njëjtat pushime me partnerin ose është dhe hera parë që shkoni në det me të. Por nuk ka gjë më të mirë se të bëni seks në ujë, për ti dhënë një eros të ri pushimeve tuaja.

Përpara se të hidheni në det me partnerin tuaj, duhet të kini parasysh ca gjëra.

Sigurisht që gjysma e plazhit është mbushur njerëz dhe fëmijë, prandaj do të ishte më mirë të gjeni orare të përshtatshme ose të gjeni plazhe më private për të provuar eksperimentet tuaja.

Por edhe nëse nuk ka një shpellë edhe po të ecni me kilometra. Gjithashtu të bëni seks atje ku nuk preket me këmbë mund të jetë e komplikuar.

Diçka tjetër që duhet të keni parasysh: prezervativi. Uji i kripur nuk parandalon rreziqet e sëmundjeve seksualisht të trasmetueshme. Në një farë mënyre nëse në vend të partnerit, bëni seks me dike tjetër që sapo keni njohur. Te vendosni prezervativin në ujë është mjaft komplekse, idealja është ta vini përpara se te hyni, megjithatë duhet të bëni kujdes mos ta humbisni për shkak të ujit.

Tani kalojmë tek pozicioni më i lehtë në det. Detajet intriguese të berit seks në det është se jeni të lehta, pra partneri juaj ka mundësi lëvizjeje . E thjeshtë është për shembull të kryqëzoni këmbët rreth belit të partnerit tuaj. Në këtë mënyrë nuk djersini, nuk lodheni, gjithashtu është mjaft e kënaqshme. Gjithmonë duke pasur kujdes të mos shikoheni.