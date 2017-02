La Liga, Barcelona tmerron Alaves, fiton edhe Real

Real Madrid fiton me rezultain 3-1 me Osasuna ndërkohë Barcelona ka shpërthyer 0-6 në transerte përballlë Alaves, një skudër që do të ndeshet edhe ne finalen e kupes së mbretit. Madrilenët ishin të parët që hapën rrugen e rrjetes me Cristiano Ronaldon në të 24. Por është përgjigjur Serxhio Leon i cili i çon dy skudrat në dhomat e ndeshjes në ekulibër. Isko njeriu që pritet të largohet nga Real realizon në minutën e 62-të të takimit, 2-1.

Në fund, me nje kundërsulm me Lukas Vaskes, shënuan edhe golin e rezultatit përfundimtar 3-1. Ndëkohe më parë Barça ka tmerruar Alveas me rezultain tenistik 6-0. Dy gola në minutën e 37 nga uruguajani Suarez dhe Nejmar në të 40- ën, i dhanë qetesinë katalansve.

Ndërkohë që në përsëritje të lojës Barcelona ishte shpërthyese . Mesi në të 59 realizon golin e tretë të miqëve. Ndërkohë Alelsis Rakitic dhe Suarez kompletojne menunë e pasqyrës së ditës.