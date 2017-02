Rezoluta për Shqipërinë - Kukan: Zgjedhjet, test për zbatimin e dekriminalizimit

Eurodeputeti Eduard Kukan ka deklaruar se zgjedhjet e ardhshme në Shqipëri janë një test për zbatimin e ligjit të dekriminalizimit.





Kukan: Unë dua të bëj një apel për politikanët shqiptarë, të bëjnë përpjekje për të adresuar rekomandimet e OSBE / ODIHR-it para zgjedhjeve të ardhshme. Zgjedhjet janë test i rëndësishëm për sistemin demokratik dhe kulturën e pjekur politike që funksionon. Shpresoj se zgjedhjet do të jenë një rast për partitë politike për të zbatuar “dekriminalizimin”.





Duke komentuar raportin për Shqipërinë, i cili pritet të votohet sot në PE, Kukan tha se konsensusi politik që çon në miratimin e reformës në drejtësi është një hap i rëndësishëm.