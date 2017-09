Regjistrimet, universitetet mbeten bosh

Universitetet, mbyllet raundi i dytë, fluks i ulët regjistrimesh





Aplikantët fitues vazhdojnë të hezitojnë, në pritje të sigurimit të degës së preferencës së parë. Në Financë, 160 regjistrime. Sot nis raundi i tretë





Do të nisë sot raundi i tretë i regjistrimeve për në shkollat e larta, ndërsa në katër ditët e para ka pasur pak fluks aplikantësh të suksesshëm që u janë drejtuar sekretarive të shkollave të larta. Aplikantët fitues do të kenë mundësi të shfrytëzojnë edhe 48 orët e ardhshme për të parë nëse janë fitues dhe për t’iu drejtuar sekretarive të universiteteve për t’u regjistruar. Raundi i dytë 48 orësh është mbyllur pasditen e djeshme dhe, sipas raportimeve të universiteteve, është shfrytëzuar pak nga aplikantët fitues. Shumë prej tyre mbeten në pritje që të shpallen fitues në degën e parë mes preferencave që kanë kërkuar. Në bazë të rregulloreve të Ministrisë së Arsimit, maturantët kishin të drejtën të shprehnin deri në 10 degë preferenciale për të ndjekur studimet në shkollën e lartë.





Sipas të dhënave nga Fakulteti Ekonomik në Tiranë, në degën e Financës deri pasditen e djeshme ishin regjistruar 160 aplikantë nga 460 kuota të mundshme. Në këtë mënyrë kanë mbetur rreth 300 vende të lira, që presin paraqitjen e aplikantëve fitues. Megjithatë, sipas drejtuesve të Fakultetit Ekonomik, pritet edhe aplikantët me numër rendor shumë më të ulët dhe me një mesatare të mirë të përfitojnë në ditët e ardhshme.





Pak ditë më parë, dekani i Fakultetit Ekonomik, Dhori Kule, tha për gazetën “Telegraf” se maturantët nuk duhet t’i zërë paniku, pasi të gjithë do të regjistrohen. Ai sqaroi, duke thënë se edhe nëse maturanti e sheh veten tek vendi i 2000-të nuk duhet të trembet, sepse është fitues njëkohësisht në degët e këtij fakulteti dhe në fakultetet e tjera. “Panikun e krijon edhe një pikë tek rregullorja, e cila thotë se nëse maturanti nuk regjistrohet brenda 48 orëve humbet të drejtën e studimit ku shpallet fitues. Kjo pikë ka një defekt, pasi investimi i maturantëve dhe i prindërve të tyre ju merret brenda 48 orëve”, ka thënë Kule. Dekani ka deklaruar edhe më parë se edhe maturantët me mesatare 7.5 duhet të rrinë të qetë, sepse do të bëhen pjesë e fakultetit. Sipas Kules, nuk ka vend për panik, pasi edhe sikur këto vende të plotësohen dhe të mbeten studentë pa u regjistruar, do të shtohet numri i kuotave, duke i siguruar mundësinë çdo maturanti për të vazhduar studimet në Fakultetin Ekonomik. “Në raundin e dytë nëse do evidentojmë studentë të mirë që nuk janë regjistruar, ne do ndërhyjmë në përputhje me ligjin. Të dashur maturantë, ne kemi të drejtën vendimmarrëse të shtojmë kuotat. vendimet i marrim ne, nuk do t’i lëmë pa i marrë studentët e mirë vetëm mos ikni”, tha Kule.