Monika dhe Iliri me një bebe: Na kishte marrë malli për këtë aromë

Monika Kryemadhi, deputetja e LSI dhe bashkëshortja e Presidentit të ardhshëm, u ka uruar 1 qershorin, fëmijëve në mbarë vendin. Duke publikuar një foto të tyre me një foshnje, Kryemadhi përcjell edhe mesazhin në Fb:





"Nuk ka aromë më të dashur në botë se ajo e bebeve. Sot në mëngjes me Ilirin takuam Arian, që na bëri të kuptojmë se fëmijët tanë janë tashmë të rritur dhe na kishte marrë malli për të mbajtur dhe përkëdhelur një bebe.





Zoti i bekoftë të gjithë fëmijët shqiptarë në këtë 1 qershor. Çdo ditë është e rëndësishme për fëmijët tanë, por sot duhet të përpiqemi t'i gëzojmë ata pak më shumë se ditët e tjera. Ndaj sipas mundësive, le të jemi sa më pranë tyre dhe t'i bëjmë të ndihen të lumtur e të gëzuar. Nuk ka gjë më të shtrenjtë se fëmijët dhe asgjë më të bukur në botë se buzëqeshja e tyre.