Kreu i PD: Ti hiqet viza amerikane Edi Ramës

Gjatë fjalës së tij në ‘çadrën e lirisë’, kreu i opozitës, Lulzim Basha ka bërë thirrje që Ambasada e SHBA-së ti heqë Edi Ramës, vizën amerikane.





Kjo sipas tij për shkak se ka shkelur ligjet elektorale të vendit, duke dhënë një donacion në fushatë elektorale, në kohën kur në SHBA nuk lejohet që kandidatët të marrin donacione nga jashtë vendit.