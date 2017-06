Berisha: Parlamenti i ri transferohet te “Shtëpia me gjethe”

Pas fitores së zgjedhjeve nga Partia Socialiste pritet të bëhen dhe ndryshime në institucionet kryesore të vendit.





Emri i Gramoz Ruçit është i pari që përmendet si Kryetar i Parlamenti të ri.





Shkëlzen Berisha, djali i ish-kryeministrit Sali Berisha, në një postim në rrjetet sociale shkruan se tashmë parlamenti do të transferohet të “Shtëpia me gjethe”. “Shtëpia me gjethe” është emri i koduar i godinës kryesore ku bëheshin përgjimet nga Sigurimi i Shetit gjatë komunizmit. Gramoz Ruçi ka qenë drejtuesi i fundit i saj para viteve 1990.