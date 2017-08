Kina lançon trenin më të ri me shpejtësi të lartë. Udhëton me rreth 350 kilometra në orë

Flota e trenave të Kinës me shpejtësi të lartë u vendos të jetë përsëri më e shpejta në botë. Prej javës së ardhshme, disa trena do të lejohen të udhëtojnë sërish në një shpejtësi më të lartë rreth 350 km / h. Shpejtësia maksimale më e lartë do të bëjë të mundur që të shkurtohet koha e udhëtimit midis Pekinit dhe Shangait me rreth një orë. Deri më 21 shtator, shtatë nga trenat e Kinës do të lejohen të udhëtojnë me shpejtësi maksimale të rritur. Për të shënuar kthimin e shërbimit me shpejtësi të lartë, trenat janë quajtur "Fuxing" - në përputhje me sloganin e qeverisë kombëtare dhe planin e zhvillimit. Të gjithë trenat që udhëtojnë me shpejtësinë e një plumbi janë pajisur me një sistem të përmirësuar të monitorimit që do të ngadalësojë dhe ndalojë trenat automatikisht në rast emergjence. Operatori hekurudhor i vendit besohet të jetë duke kërkuar mënyra për të përmirësuar rrugën për të lejuar që trenat të udhëtojnë edhe më shpejt - ndoshta me shpejtësi që i afrohen 400 km / h. Kina besohet të ketë rreth 19,960 km rrugë hekurudhore që përshkohen me shpejtësi të lartë. Shpejtësia maksimale e trenave Fuxing u ndal në 300 km / h në vitin 2011 pas rrëzimeve të dy trenave që vranë 40 vetë.