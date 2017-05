Heq dorë nga froni dhe nga çdo gjë, princesha e Japonisë do të martohet me ish-shokun e klasës

Princesha e Japonisë heq dorë nga froni për hir të dashurisë. Mako Akishino, mbesa 25-vjecare perandorit Akihito dhe e bija e princit Akishino do të lidhë kurorë me Kei Komuro, një student i porsadiplomuar dhe ish-shoku i shkollës së saj shkruan Daily Mail.





Përralla e Mako-s duket si një histori e bërë posaçërisht për tabloidët dhe britanikët, që janë profesionistët e vërtetë të thashethemeve mbretërore, e kanë pagëzuar që tani ish-princeshën ‘Kate Middleton e Japonisë’. Me ndryshimin e vetëm se Mako ka bërë të kundërtën.