Brenda vilës luksoze që çifti Kim-Kanye, e kanë shitur me një shumë marramendëse

Kim Kardashian dhe Kanye West kanë shitur vilën e tyre super luksoze.





Tashmë fansat kanë mundësinë që të kënaqen me imazhet e vilës multi-milion dollarëshe të cilat kanë qarkulluar në internet. TMZ raporton se atë e shitën atë për 17.8 milionë dollarë. Vila e tyre në Bel Air ishte një shtëpi ëndrrash, me pishinë e oborr sikur të bërë me magji.





Çifti e kishin blerë këtë shtëpi për nëntë milionë dollarë në vitin 2003, ndërsa e kanë shitur gati për dyfish. Ata priten të bëhen prindër për herë të tretë vitin e ardhshëm, ndërsa kanë vendosur që të heqin dorë nga vila e tyre luksoze në Bel Air.