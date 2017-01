Lista e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Gjyqësorit dhe Prokurorisë







Përfundon afati për dorëzimin e kandidaturave për anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të lartë të Prokurorisë Gara për KLP, 16 prokurorë të interesuar, për KLGJ, 14 kandidatura.

Procesi i dekriminalizimit të institucioneve të pushtetit legjislativ e ekzekutiv, por edhe pushtetit lokal e atij politik, më në fund se ka nisur edhe zyrtarisht. Pas miratimit të ligjit në Parlament dhe rrëzimit të kërkesës së bërë prej opozitës për ta bllokuar zbatimin e këtij ligji, procesi i “Veting”-ut ka hedhur hapin e tij të parë në konkretizim. Me një njoftim zyrtar, Kuvendi i Shqipërisë, ka bërë me dije, se ka hapur garën për pozicionet drejtuese e përbërëse të strukturave, që do të zbatojnë ligjin e dekriminalizimit në Shqipëri.

Ndërsa dje u mbyll zyrtarisht afati për dorëzimin e kandidaturave për anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të lartë të Prokurorisë, nga ku u zbardhën edhe listat me emrat e aplikantëve për këto dy institucione. Gjykata e Lartë – 2 (për një vend), Gjykata e Apelit – 3 (për dy vende), Gjykata e Rrethit – 9 (për tre vende).

KLP dhe KLGJ janë dy institucionet e reja të sistemit të drejtësisë.

Gjykata e Lartë 1 vend



1. Medi Bici – Gjykata e Lartë

2. Artan Zeneli – Gjykata e Lartë



Gjykatat e Apelit 2 vende



1. Ilir Toska – Apeli Tiranë

2. Besim Trezhnjeva – Apeli Durrës

3. Nertina Kosova – Gjykata e Apelit për Krime të Rënda



Gjykatat e rretheve 3 vende



1. Dritan Hallunaj – Gjykata e Shkallës së Parë, Krime të Rënda

2. Manjola Xhaxho – Gjykata e Rrethit Tiranë

3. Artan Laze – Gjykata e Rrethit Tiranë

4. Alma Brati – Gjykata e Rrethit Tiranë

5. Astrit Faqolli – Gjykata e Rrethit Tiranë

6. Brunilda Kasmi – Gjykata e Rrethit Tiranë

7. Bledar Abdullai – Gjykata e Rrethit Tiranë

8. Brunilda Kadi – Gjykata e Rrethit Tiranë

9. Marcela Shehu – Gjykata e Rrethit Kurbin





Lista e prokurorëve kandidatë për KLP

Nga Prokuroria e Përgjithshme

Ramadan Troci

Kostaq Beluri, Anila Leka,



Nga Prokuroria e Apelit

Luan Kaloçi

Arben Dollapaj

Bujar Hoti



Nga Prokuroria e Shkallës së Parë

Dritan Rreshka,

Gentian Osmani

Adriatik Cama

Shpëtim Kurti

Arben Nela

Antoneta Sevdari

Besnik Muçi

Dritan Prençi

Arta Marku,

Besnik Cani



Ndërkohë që Kuvendi shpall zyrtarisht edhe listat e avokatëve, trupës së pedagogëve të fakultetit të drejtësisë dhe të Shkollës së Magjistraturës dhe Shoqërisë Civile për KLGJ, të cilët kanë 5 vende vakante. Ndërsa për Këshillin e Lartë të Prokurorisë ( KLP) janë 5 vende që duhen plotësuar nga Shoqëria Civile, trupës së pedagogëve të fakultetit të drejtësisë dhe të Shkollës së Magjistraturës, si edhe nga radhët e avokatëve.

Kandidatët për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, që plotësojnë kushtet e parashikuara në ligjin nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, brenda datës 28 janar 2017, të shprehin interesin e tyre përmes një kërkese me shkrim drejtuar Avokatit të Popullit

Ja lista e anëtarëve të KLGJ dhe KLP që do të plotësohet nga këta subjekte përfaqësues të institucioneve të ndryshme:

Për në KLGJ ;

Nga Radhët e avokatëve për në KLGJ –Këshilli i Lartë Gjyqësor janë 2 vende të lira

Nga trupa e pedagogeve për në KLGJ –Këshilli i Lartë Gjyqësor janë 2 vende të lira

Nga Shoqëria Civile për në KLGJ –Këshilli i Lartë Gjyqësor është 1 vend i lirë

Për në KLP;

Nga trupa e pedagogeve për në KLP- Këshilli i Lartë i Prokurorisë janë 2 vende të lira

Nga Shoqëria Civile për në KLP- Këshilli i Lartë i Prokurorisë është 1 vend i lirë

Nga Radhët e avokatëve për në KLP- Këshilli i Lartë i Prokurorisë janë 2 vende të lira