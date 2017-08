Media maqedonase: Alarm për sulme terroriste në finalen e Super Kupës së UEFA-s në Shkup

Rezervimet për qëndrim gjatë natës kur do të luhet Super Kupa e UEFA janë anuluar për shkak të dyshimeve se mund të ketë sulme terroriste në Shkup, shkruan Plusinfo.





Një gjë të tillë e thonë një pjesë e grupeve të tifozëve. Poashtu sipas të njëjtit portal, një gjë e tillë, prej disa ditësh po qarkullon edhe në rrjetet sociale.





Ky portal, thotë se deri tek ky informacion ka ardhur nga disa tifozë, të cilëve iu ka mbërritur një mesazh i tillë nga tifozë të huaj që kanë bërë rezervime te mëparshme nëpër hotelet e kryeqytetit.





Në fotografinë në fund të tekstit mund të shihet një mesazh në gjuhën angleze, të cilin e ka marrë një tifoz i huaj nga një hotel në Shkup, e pastaj e ka dërguar deri tek tifozët maqedonas të Manchestar United.





“Ne jemi të detyruar nga ana e Qeverisë për të ju informuar si mysafir i yni se janë marrë kërcënime për sulm të mundshëm terrorist më 7 dhe 8 gusht”, shkruan në fillim të mesazhit.





Nga Qeveria e mohojnë një gjë të tillë, si dhe për atë se kanë kërkuar nga hotelet që t’ua dërgojnë mesazhet e tilla.