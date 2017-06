19-vjeçarja nxjerr virgjërinë në shitje, por oferta e parë i prish planet

Një 19-vjeçare meksikane ka bërë një kërkesë të drejtpërdrejtë në rrjetet sociale, duke kërkuar të shesë virgjërinë e saj për 5 milion pezos, që do të thotë diku te 250 mijë dollarë.





Arsyeja se pse dëshiron ta bëjë këtë është se, prej disa vitesh ajo jeton me nënën dhe gjyshen, që kur babai dhe vëllai u larguan dhe i braktisën.





Ajo ka ambicie dhe synime që dëshiron t’i arrijë në jetë, ndaj duke parë trupin e saj në zhvillim, i erdhi ideja që ta “shiste” atë.

“Do të mbaroj universitetin, do të bëhem dentiste, do të ndihmoj nënën dhe gjyshen. E di që çmimi është i lartë, por jam e gatshme ta bëj me 5 burra, të bëj ç’të duan ata dhe të rrimë në hotel deri në 12 orë. Dhe dua që ta bëjnë me prezervativ”, ka shkruar ajo.













Ajo që ishte e habitshme ishte se në mesin e të interesuarve u shfaq dikush që ajo nuk priste, ish i dashuri e saj, një djalë të ri që ishte i gatshëm të bëjë çdo gjë vetëm për ta ndihmuar





Ajo e injoroi dhe pse ai i tha se do të punon të dy për të ecur para…