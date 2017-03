Veliaj peruron dy fushat e reja sportive të shkollës Vasil Shanto

Krahas rikonstruksionit të mjediseve mësimore në shkollat e kryeqytetit, Bashkia e Tiranës po i kushton një vëmendje të veçantë edhe shtimit të hapësirave sportive, për të nxitur të rinjtë që të merren me aktivitete. Falë investimit të Bashkisë së Tiranës dhe ndihmës nga “Raiffeisen Bank”, rreth 1300 nxënës të shkollës 9-vjeçare “Vasil Shanto” kanë terrene të reja sportive, të cilat pas mësimit mund të përdoren edhe nga komuniteti i zonës.





Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, përuroi fushat e reja të futbollit dhe të tenisit për nxënësit e shkollës dhe falenderoi ata që kontribuan për shtimin e ambienteve sportive në kryeqytet. “I falenderoj shumë ata që kontribuan për këto mjedise, që nga Akademia Sociale e Futbollit, te shoqata ‘Miq për jetën’ dhe ‘Raiffeisen Bank’. Nëse komuniteti kontribuon që fëmijët të kenë jo vetëm shkolla më të mira, por edhe më shumë mjedise sportive, ku të shoqërizohen, atëherë do të kemi edhe një qytet më të mirë. Më vjen mirë që marsi ka qenë vërtet një pranverë për Tiranën”, tha Veliaj.





Kreu i bashkisë theksoi se ndërtimi i këtyre ambienteve që do t’i shërbejnë edhe komunitetit të zonës, i shtohen këndeve të tjera sportive që ka ndërtuar Bashkia e Tiranës. “Ky është këndi i 12 sportiv që hapet brenda një viti në shkollat e Tiranës apo në hapësirat rekreative të qytetit. Do të kalojmë më shumë kohë me sport dhe aktivitete fizik, më pak kohë nëpër kafe, nëpër bingo e baste. Megjithatë, dua që t’i ftoj të gjithë qytetarët, që kush ka mundësi të kontribuojë”, tha ai.





Duke e cilësuar marsin që një muaj shumë pozitiv për realizimin e punëve publike, Veliaj theksoi se është e rëndësishme që t’i kushtohet më shumë vëmendje përmirësimit të mjediseve në shërbim të komunitetit. “Këtë muaj kemi mbjellë me mijëra pemë, duke filluar nga Liqeni i Farkës, te Liqeni Artificial, te Bulevardi i Ri, te sheshi “Skënderbej”. Nëse kalojmë më shumë kohë me gjëra konkrete për fëmijët, siç janë këndet e lodrave, këndet sportive apo mbjelljet e gjelbërimet, dhe më pak kohë me fjalë, me sherre e përçarje, qyteti ecën përpara. Jam i bindur se të gjitha investimet në infrastrukturë nuk vlejnë asgjë në qoftë se nuk kemi kulturë dhe besoj se ky investim është më i rëndësishëm, ndoshta edhe se infrastruktura, sepse krijon një kulturë te djemtë dhe vajzat e qytetit si të luajnë në ekip, si të mësojnë të fitojnë, por edhe të humbasin”, tha ai.