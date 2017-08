Pasditja e së shtunës sjell uljen e temperaturave, diku dhe shira të lehtë

E shtuna paraqitet me kthjellime dhe vranësira të shpeshta, më të dukshme gjatë mesditës, njofton Meteoalb sot. Pasditja sjell shtim të vranësirave në territor duke gjeneruar kryesisht gjatë mbrëmjes dhe orëve të para të nates, shira të përkohshëm të cilat do te jene edhe rrebeshe afatshkurtra.





E diela, vijon ne te njejtat kushte te motit deri ne mesdite kur pritet qe ne pjesen me te madhe te vendit te rikthehet moti kryesisht i kthjellet.





Temperaturat e ajrit do të pesojne mengjesin e se shtunes, nje renie me 2 - 3 grade C por nje renie me rreth 6 gradeC sjellin oret e mesdites.





E diela gjate mengjesit sjell 2 - 3 grade C renie por mesdita nuk pritet te sjelle ndryshime te ndjeshme.