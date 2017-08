Alarmi, vezët e infektuara i afrohen Shqipërisë

Alarmi, autoritetet italiane sekuestrojnë 92 mijë vezë





Shqipëria, ende e papërgatitur për të marrë masa për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorëve





Autoritetet italiane kanë sekuestruar 92 mijë vezë të infektuara. Italia, duke qenë vend fqinj me ne, rrit alarmin për rrezikun e madh që këto vezë të kenë hyrë edhe në Shqipëri. Shteti shqiptar dhe institucionet përkatëse duhet të kontrollojnë vezët e importuara këtë muaj. Duhet të bëhet një monitorim i rreptë për të mos lejuar që këto vezë të infektuara të shkojnë te konsumatori.