Suplement Letrar/ Fejzi Murati- Shiu i trishtë; Guri i Sifizit; Solemnitet...

Shiu i trishtë

Pas xhamave te dritares

bie muzgu,



shoqëruar nga një shi i imët,

i trisht...

Ende më djegin lotët e tu posht syzeve

në çastin e ndarjes,

atë ditë...

Më pushtoi dhimbja,

zymtësia,

u rrudha e u plaka në shpirt!

Me siguri,

të trishtueshme janë të gjitha ndarjet,

kur lule nuk çelin dashuritë!

Guri i Sifizit



Ndoshta ishte më i lumtur Sizifi se ne!

Ai e dinte detyrën

dhe gurin e ringrinte

sa herë i rrokullisej në humnerë.

Po ne?

Ne, pse këtë gur duhet ta ngremë

nga dita e lindjes deri në ditëvdekje,

Pa u shpërblyer asnjëherë?

Pse o zot na ke dënuar kaq keq

Në këtë cep të harruar të gjithësisë?

Kemi qindra e mijra vjet

jemi bërë të gjithë sizifë...

Mbi shpinë

mbajmë gurin e vuajtjeve,

mbajmë edhe batakçinjtë politikë!

Guguftja

Në degën e selvisë pranë dritares sime,

folenë ka ngritur një guguftu.

Luan me te dashurin e saj gjithë ditën,

Gu-gu, gu-gu,

Gu-guftu!

Dhe ngrohin vezët të dy, me radhë,

ajo në fole,

ai për ushqim.

Dhe zogjtë gëzojnë dashurinë e tyre

në dashuri-zogu,

s’e gjej dot njerinë...

Në degë të selvisë pranë dritares sime,

ka ngritur folenë një guguftu.

kënaqem kur i shoh në jetë dashurie:

Gu-gu, gu-gu,

gu -guftu!

Solemnitet

Le të heshtim këtë çast solemn e dashur

kur dielli puth detin

se prishim madhështinë e këtij përqafimi!

Më mirë të sodisim lojën e pulbardhave,

të shohim si përflaket

i bukur perëndimi!

Të mos flasim

as kur agimi të puthë kreshtat

dhe deti të lajë sytë me dritë,

i lodhur nga një nate e gjatë serenatash,

në vallëzim me hënën dhe yjtë.

Le të flasë heshtja për ne të dy

dhe deti i dashurisë që këmi në shpirt.

Do na mirkuptojnë

dielli, pulbardhat,

do na mirkuptojnë të gjitha dashurit.