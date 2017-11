Orges Shehi: Atmosfera nuk na prish punë, s’do të dalim pa pikë nga Beogradi

Nga Agron KAJA





Si ishte pritja dhe akomodimi juaj dje në Beograd?

Masat janë shumë të mira, dhe deri tani nuk ka ndonjë problem. Ne nuk e shohim ndryshe këtë udhëtim për të luajtur këtë ndeshje në Beograd, pasi si qëllimin e vetëm kemi futbollin. Ndaj jemi të orientuar vetëm tek fusha e lojës, dhe jo tek emocionet.





Kjo atmosferë ekziston në gjithë skuadrën e Skënderbeut?

Kur flas me ju, unë deklaratën e bëj edhe si kapiten i skuadrës, ndaj edhe atmosfera në skuadër është e tillë, pa emocione jashtë lojës së futbollit. Futbolli ka kaluar situata të ndryshme me tifozët, por kjo është në plan të dytë për ne, nuk na bën përshtypje. Mirë do të ishte, dhe kështu e presim nesër (sot), që në stadium të ketë atmosferë sportive.





Do të ndikojë në lojën tuaj mungesa e tifozerisë korçare?

Nuk besoj, sepse ne e kemi të qartë situatën se nuk do të jenë tifozët tanë në stadium, sikundër edhe Partizani nuk i kishte në ndeshjen që luajtëm në Elbasan. Por, ne do të jemi të përqendruar 100% te fusha, dhe jo te shkallët e stadiumit. Tifozët kanë punën e tyre, ne tonën.





Po ju, jeni në emocion, duke qenë se ktheheni në stadiumin e Beogradit tre vite pas incidentit të 14 tetorit 2014 me Kombëtaren?

Absolutisht jo, sepse ky është një takim tjetër nga ai i Kombëtares tre vite më parë. Ajo nuk ishte një ndeshje futbolli, dhe sot në këtë situatë nuk vlen të kujtohet. Personalisht, sot jam tërësisht i zhveshur nga emocionet e asaj ndeshjeje.





Sipas jush, situata që mund të krijojë tifozeria vendase, nuk do të ketë ndikim te ndeshja?

Për ne nuk ka asnjë arsye të ketë ndikim, e kështu besojmë edhe tek lojtarët e Partizanit. Jemi profesionistë dhe futbollin e luajmë në fushë, jo në shkallët e stadiumit. Besojmë shumë se kështu do të veprojnë edhe lojtarët e Partizanit.





Janë mundësitë që Skënderbeu të dalë pozitiv nga kjo sfidë në Beograd?

Ne do të bëjmë më të mirën tonë, me synimin që të mos dalim pa pikë nga kjo ndeshje në Beograd. Natyrisht që e kemi të qartë shkallën e vështirësisë që ka kjo sfidë, por ne i kemi mundësit që të përballemi me dinjitet, pa komplekset që sjell stadiumi dhe emri i kundërshtarit.





E keni të qartë situatën, ku pas kësaj ndeshjeje përcaktohet vazhdimësia për vendin e dytë në Grupin ?

Patjetër që po, por ne së pari duam të kalojmë me sukses këtë ndeshje, pastaj të mendojmë për dy ndeshjet e tjera. E përmenda, që kjo ka vështirësi të lartë si ndeshje, dhe vetëm pas saj mund të flasim për dy ndeshjet e tjera, pse jo dhe mundësitë tona deri në fund.





