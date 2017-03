Cikalleshi “fal” Italinë, kuqezinjtë menjëherë kërcënues

Një orë para fillimit, janë bërë publike formacionet e ndeshjes Itali – Shqipëri.









Asnjë surprizë në radhët e Kombëtares sonë, që, sikurse pritej, do të zbresë në fushën e “Renzo Barbera”-s me reshtimin 5-4-1.









Në portë konfirmohet Strakosha, me Ajetin, Veselin dhe Kukelin në qendër të prapavijës dhe Hysajn e kapitenin Agolli përkatësisht në krahun e djathtë dhe të majtë.





Dyshja e qendrës së mesfushës përbëhet nga Basha dhe Memushaj, ndërsa në krahë janë Lila në të djathtë e Roshi në të majtë. Sokol Cikalleshi i vetëm ka peshën e sulmit.









Asnjë surprizë edhe tek italianët, që reshtohen me formacionin 4-2-4: Bufon (ndeshja e 1000-të); Zapakosta, Barzalji, Bonuçi, De Shiljo; De Rosi, Verrati; Kandreva, Insinje, Imobile, Beloti.









Minutë pas minute





1′ Kuqezinjtë menjëherë kërcënues. Vetëm 47 sekonda dhe Cikalleshi gjendet i lirë brenda zonës dhe gjuan me të majtë, por topi shkon fare ngjitur me shtyllën. Italianët me fat.





1′ Dëgjohet fishkëllima e arbitrit, Sokol Cikalleshi e luan topin e parë të ndeshjes.









Itali 0 – 0 Shqipëri





Italia (4-2-4): Bufon; Zapakosta, Barzalji, Bonuçi, De Shiljo; De Rosi, Verrati; Kandreva, Insinje, Imobile, Beloti.

Trajner: Xhan Piero Ventura





Shqipëria (5-4-1): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Kukeli, Veseli, Agolli; Basha, Memushaj, Lila, Roshi; Cikalleshi.

Trajner: Xhani De Biazi