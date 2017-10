Vasili: Kryeministri, instrument i verbër i oligarkisë

Kundër vendosjes së TVSH për biznesin e vogël ka qenë edhe Petrit Vasili, kryetar i grupit parlamentar te LSI-së. Në një postim në rrjetin e tij social Facebook, Vasili duket se është në njëjtën linjë me kryedemokratin Lulzim Basha. Ai thotë se kryeministri Edi Rama, është gjymtyrë dhe instrument i oligarkisë në vend. Në këtë mënyrë Vasili shprehet se Rama ka përqendruar paratë e buxhetit të shtetit në një dorë të mirë oligarkësh. Me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, Petrit Vasili ka sulmuar Kryeministrin Rama se po shkatërron biznesin e vogël duke u vendosur skemën e TVSH-së. “Kryeministri gjymtyrë e oligarkisë vret biznesin e vogël.





