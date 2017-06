Meta: Rama është Ebola e Shqipërisë! Kur unë luftoja Berishën, këta ja mbathnin pyjeve

Ilir Meta sulmoi ashpër kryeministrin Edi Rama dhe Rilindjen. Për Metën, Rama është një sëmundje për vendin.





“Sierra Leone ka luftë civile dhe një sëmundje që quhet Ebola. E kemi dhe ne një smundje shfarrosëse të vlerave më të mira shqiptare. Ebola jonë quhet Rilindje. Ebola jonë është pabesia më e madhe që ka njohur kjo tokë në mijëra vjet. Viktimë e parë e kësaj ebole është PS-ja, parti me vlera të shkëlqyer. Për fat të keq është zëvendësuar nga Rilindja.





Kryetari i Rilindjes erdhi me lugë në brez. Këto ua thotë një eurosocialist, një student i dhjetorit, që shkoi në PS kur të gjithë shkonin në PD, tek Berisha. Kjo vetëm për të krijuar rininë eurosocialiste. Ne nuk do merremi me problemet e PS-së, por është detyra ime të jem i ndershëm me socialistët.” – deklaroi Meta në mitingun tek “Nënë Tereza”.





Meta pohoi publikisht se ka pasur një bashkëpunim serioz me Sali Berishën.