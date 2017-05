Deputetja e PD-së, Majlinda Bregu eshte fotografuar sot me protestuesve demokrate, opozitare dhe gjithe qytetareve qe iu bashkuan PD-se ne sheshin para Kryeministrise per kauzen e madhe, ate te zgjedhjeve te lira, garantuar nga qeveri teknike pa Ramen kryeminister.