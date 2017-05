Pas performancës, ja çfarë shkruan Eurovison për Linda Halimin

Përfaqësuesja e Shqipërisë në Eurovison, Linda Halimi ka kënduar e katërta në natën e parë gjysmëfinale të Festivalit Europian të Këngës, i cili po që zhvillohet në Kiev të Ukrainës. Linda Halimi perfomoi këngën e saj “World”, ku ka rrëmbyer duartrokitje të zjarrta nga ana e publikut.





Kujtojmë që kënga me të cilën po na përfaqëson Halimi është e kompozuar nga Klodian Qafoku dhe me tekstin e saj dhe Big Bastës është një baladë që nxjerr në pah vokalin potent të këngëtares.





Linda këndoi e 4-ëta në këtë gjysmë finale pas Suedisë, Australisë e Gjeorgjisë. Në mbyllje të performancë Linda ka falenderuar në gjuhën shqipe.





Faqja e Eurovision Song Contest ne “Facebook” shkruan: Wow Lindita! Now that’s what we call a long high note!