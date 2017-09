Ujësjellës kanalizime Durrës: Shkëmbi i Kavajës sot dhe nesër pa ujë të pijshëm

Ujësjellës Kanalizime Durrës ka njoftuar qytetarët se ditën e sotme edhe nesër nuk do të ketë ujë të pijshëm në Shkëmbim e Kavajës.





Shkak i kësaj ndërprerje janë bërë punimet për rrjetin e ri të ujit të pijshëm, ndërsa firma është duke bërë lidhjet me rrjetin kryesor.





NJOFTIMI I UJËSJELLËSIT