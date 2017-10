Rikthimi në Vlorë

Besnik Imeri





(Takimi me të pavdekshmit)





“Do ta kërkojmë Vlorën gjeneral. Do të bredhim si çifutët në shkretëtirë, por nuk do ta gjejmë më”. Për gjeneralin nuk na ha malli, pse e humbi Vlorën. Por, shqetësohemi se Vlorën, po e humbasin vetë vlonjatët. Si po e humbasin, do të thoni ju. Ja tek është, nuk ka lëvizur nga vendi. Vërtet, nuk ka lëvizur nga vendi. Por, Vlorës po i humbasin dhe po i harrohen vlerat e saj.Vlorës po i tretet shpirti i saj, lëngu jetësor që e mban gjallë. Vlorës po i humbet kujtesa dhe ajo është kthyer në një qytet me shumë banorë, të cilët për ditë e më shumë po kthehen në qenie sklerotike. A ka shërim kjo sëmundje? Po ka. Kush është bari shërues jetëdhënës? Thjesht rikthimi i kujtesës nëpërmjet nxjerrjes para syve të banorëve të Vlorës të atyre vlonjatëve, që me bëmat e tyre i kanë dhënë emër asaj. Si mund të nxirren para syve të vlonjatëve këto figura të larta dhe të nderuara të qytetit të Vlorës dhe të gjithë Labërisë (Arbërisë)? Shumë thjesht. I përjetësoni në statuja. I derdhni në bronz të gjallët dhe të vdekurit. Njëkohësisht zbukurojeni qytetin tuaj o vlonjatë. Mbusheni me buste dhe shtatore. Përvoja në Vlorë nuk mungon. Para 60 vjetësh shëtitorja Vlorë-Skelë ishte e mbushur me statuja. Statujat dhe portokallet ishin zbukurimi i kësaj shëtitorje, pa haruar lulishtet me lule shumëngjyrëshe që e mbushnin këtë shëtitore. Në parkun “Lirija” ishin bustet e heronjve të popullit, ata që derdhën gjakun dhe vunë në altar të lirisë rininë e tyre. Por, në këtë park kishte edhe shatërvanë të mëdhenj të zbukuruar me trupat e peshkatarëve dhe delfinëve. Kjo shëtitore dikur rezatonte kulturë dhe bukuri. Nga gjithë këto zbukurime, tek vendi që dikur quhej “Aulona”, si i fundit i Mohikanëve, ka shpëtuar statuja e peshkatarit, si një dëshmitar i qytetërimit të dikurshëm të Vlorës dhe si për t’u treguar brezave të sotëm, bukurine e Vlorës në rininë e saj, atëhere kur kryetar i qytetarëve të Vlorës ishte i paharrueshmi Kristo Papajani, ideatori i dy parqeve të bukura, atij “Rinia” dhe atij “Liria”. Dhe së fundmi, si qershija mbi tortë, në atë kohë Vlora kishte lulishten më të madhe dhe më të bukur në Shqipëri. Aty ndodheshin të gjitha lulet dhe trëndafilat dhe brenda saj kishte dy shatërvanë të mrekullueshëm. Lulishtet e Tiranës në atë kohë, dukeshin si varfanjake para saj. Po e fillojmë nga arti dhe kultura.Vlora është qyteti i kulturës. Çfarë na the?!! Do të thotë ndonjë. Qytete të kulturës mbahen Shkodra dhe Korça.Vlonjatët i mbajnë si njerëz të pushkës dhe të dyfekut. Vlonjatët, mjaft shqiptarë i njohin për njerëz të ashpër. E kini gabim. Edhe Luani mund te mbajë në gojë midis dhëmbëve një fëmijë të porsalindur dhe nuk i sjell as gërvishtjen më të vogël. Të tillë janë edhe vlonjatët; të dashur, mikpritës dhe të butë. Doni një shembull sa për aperitiv? Po u tregojmë të fundit; koncertin e Teatrit të Operas dhe Baletit. Vetë drejtoresha, Zana Çela, pohoi se biletat për shfaqjen në Vlorë ishin shitur dy ditë para; gjë që nuk u kishte ndodhur, as në Korçë dhe as në Shkodër. Por, këtu nuk është puna për të mohuar vlerat e qyeteteve si Shkodra dhe Korça, si qytete të kulturës; gjë që as vihet në diskutim. Por, për të nxjerrë në pah ato vlera që i ka edhe qytetit i Vlorës.





TRINITË E SHENJTA TË VLORËS