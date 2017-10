Nesër do të lexoni/ Bllokimi, rifillon nga e para Lotaria Amerikane, datat dhe kushtet e reja

Zyra konsullore e SHBA-së sqaron se çfarë ndodh me aplikimet e plotësuara, fotot e përdorura dhe sa kushton procedura. Kur penalizoheni dhe fati i pagesave të bëra në zyra konsulence apo pika interneti





Ambasada amerikane në Tiranë njoftoi rinisjen e procedurave për Lotarinë e Vizave për Emigrimit. “Për shkak të problemeve teknike, periudha e regjistrimit për Lotarinë DV-2019 do të rifillojë nga e para. Të gjitha regjistrimet e bëra përpara datës 18 tetor 2017 do të duhet të ribëhen në mënyrë që të merren në konsideratë”, bëri të ditur ambasada në një njoftim të posaçëm. I hapur në fillim të tetorit 2017, sistemi funksionoi për rreth 1 javë dhe më pas u bllokua. “Ne na vjen keq për shqetësimin e krijuar për aplikantët e vizave të shumëllojshmërisë. Për të siguruar drejtësi dhe për të mbrojtur integritetin e procesit për të gjithë ata që janë të interesuar, ne duhet ta rifillojmë procesin e regjistrimit për këtë vit (DV-2019)”, deklaroi ambasada e Shteteve të Bashkuara. Njëkohësisht, ajo publikoi edhe afatet e reja brenda të cilave duhet të plotësohen aplikimet. “Periudha e re e regjistrimit për Lotarinë DV-2019 do të hapet të Mërkurën, 18 tetor 2017, në orën 18:00 ora lokale e Shqipërisë dhe mbyllet më 22 nëntor 2017, ora 17:00 ora lokale e Shqipërisë”, thuhet në deklaratë.



Njoftimi i ambasadës amerikane, sipas edhe një njoftimi të ngjashëm të Departamentit të Shtetit nga Uashingtoni, shkaktoi një seri pyetjesh në rrjetet sociale nga qytetarët shqiptarë. Ata shprehnin shqetësimin për aplikimet e mëparshme dhe për mundësinë e përdorimit të të njëjtave foto. “Telegraf” po boton edhe përgjigjet përkatëse që Zyra konsullore e SHBA-së në Tiranë ka dhënë për pyetjet e qytetarëve.

1 - Po ne që kemi aplikuar një herë, a penalizohemi të aplikojmë përsëri?

Zyra konsullore: “Askush nga individët që kanë aplikuar përpara 18 tetorit NUK penalizohet, pasi ai aplikim nuk quhet i vlefshëm. Ndaj ju duhet të kryeni një aplikim të ri duke filluar nga data 18 Tetor”.

2 - Nëse na duhet të aplikojmë përsëri, a duhen....