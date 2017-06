Ceremoni festive për 73-vjetorin e Kongresit Historik të Përmetit

Përmeti i ‘Kongresit Historik” më datën 23 Maj përgatitet për festë, dekori, tufa e kurora me lule te “Përmendorja e Partizanit”, kushtuar Kongresit dhe te sheshi para sallës së Kongresit e rikonstruktuar plotësisht. Kanë ardhur në atë pasdite përmetarë me banim në qytete të tjera dhe rrethina. I pari ka ardhur “Partizani i vogël Velo”- Konstandin Vangjel Ropi (Qirko) me të shoqen Lirika nga Korça, të cilët tërhoqën vëmendjen e qytetarëve, sikur kishin ardhur partizanët dhe delegatët e Kongresit, veshur bukur si dje në luftë me uniformë dhe simbolet e partizanit 12-vjeçar në gjoksin e të cilit shndrisnin dekoratat. Nderuan me pjesëmarrjen e tyre Ministrja e Kulturës dhe kandidatja për deputete znj. Mirela Kumbaro, kandidatët për deputetë të forcave politike të majta, Kryetari i Bashkisë Kelcyrë, Klement Ndoni, zv/Kryetare e Bashkisë Përmet Etleva Kreci, Kryetarja, zv/Kryetari i Këshillit Bashkiak dhe sekretari, Miranda Habili, Ligor Thanasi dhe Veli Mehmeti, N/Prefekti i Përmetit Anastas Naqe, drejtuesit kryesor të KV në rrethe dhe FD, drejtues dhe përfaqësues të partive politike dhe shoqatave AK dhe të ushtarakëve. Kurorën në emër të Komitetit Kombëtar të Veteranëve e vendosën Orhan Frasheri e Spiro Jani, të organizatës kombëtare të FD Hodo Liço e Flora Hoxha, të kandidatëve për deputet Mirela Kumbaro e Elvira Pasho, të KV të rretheve Konstandin Ropi, i shoqëruar nga një grup veteranësh, të Bashkisë Përmet Etleva Kreci e Veli Mehmeti, të Keshillit Bashkiak Miranda Habili e Ligor Thanasi, të prefekturës Anastas Naqe e Major Fadil Guxaj, te PS Adelina Stefani e Kastriot Vrenozaj dhe LSI Eton Ismaili dhe Gjergji Petro. Në nderim të kësaj date lapidarët e atyre që bënë kongresin të pranishmit u përulen me respekt duke i dhënë ksaj date vlerat e një feste kombëtare. Fjalën e rastit të mirëseardhjes në emër të Institucionit të Bashkiëe e mbajti zv/Kryetarja e Bashkise Etleva Kreci, e cila ia dha fjalën për të përshëndetur të pranishmit zv/Kryetari i KV të rrethit Ahmet Mane, i cili foli për rëndësinë e Kongresit të Përmetit dhe vendimet që mori për fatet e vendit në ato vite të rënda pushtimi. Ju dha fjala Ministres së Kulturës znj.Mirela Kumbaro, e cila përshëndeti në veçanti veteranët për të cilët krenohemi, sot na bëri dita diell, se diell ishin vendimet që mori ky kuvend për fatet e popullit, mbajtëm premtimin për rikonstruksionin, tani fillon faza më e rëndësishme nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, që të vijmë, jo vetëm një herë në vit, por dera të qëndrojë e hapur çdo ditë për vizitorët. Ja ku kam pranë kandidaten për deputete, nusen e djalit të delegatit të kongresit Esat Pasha, mjeken Elvira Pasho. Përmeti pati delegatët e vet, Muharrem Çaçuli, Islam Anxhaku, Hazis Muka, Haki Dine, Ethem Selfo etj. Delegatet erdhën nga Odriçani, Lupcka e Zagoria, zbriten nga malet, në vend të dekoratave u shndrisnin plagët dhe na sollën lirinë. Nderim dhe respekt atyre!