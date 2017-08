Pas zbulimit të akordit nga mediat italiane, nuk ka vonuar shumë dhe Partizani ka zyrtarizuar goditjen e radhës në merkato.





Mesfushori Erik Herrera ka firmosur kontratë një vjeçare me “demat” dhe ditën e premte do t’i bashkohet skuadrës në Kasha të Italisë, ku Partizani do të zhvillojë dhe fazën përgatitore.