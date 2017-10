INTERVISTA/ Afrim Tole: Në Spanjë është e vështirë, me Italinë e kam fiksim barazimin

INTERVISTA/ Flet për “Telegraf” ish-mbrojtësi i Partizanit dhe i Kombëtares, ja si e shikon situatën në grupin G kualifikues. Deklaratat e futbollistëve tanë, “zhveshin” situatën

AFRIM TOLE

Nga Agron KAJA



Sa e keni ndjekur ritmikën e Kombëtares në këto kualifikuese të Botërorit 2018?

Të gjitha ndeshjet i kam ndjekur, edhe ato jashtë Shqipërisë. Jo vetëm si një ish-futbollist i Kombëtares, por edhe si dashamirës i saj, pas Evropianit 2016, them se përfaqësuesja jonë ka marrë tjetër autoritet në arenën ndërkombëtare, ndaj edhe ndjekja e ndeshjeve, sikur bëhet një detyrim.

Keni konstatuar ndonjë ndryshim në këto pak muaj që drejtimin e Kombëtares e ka marrë Kristian Panuçi?

Ndoshta Panuçi nuk e ka eksperiencën e duhur si trajner i parë, që edhe të ndryshojë në një kohë të shkurtër skuadrën. Por, duke qenë se ka punuar si ndihmës i Kapelos, besoj se do të jetë brumosur me të mirat e tij për drejtimin e skuadrës.

Që sipas jush, nuk bëhet fjalë për ndryshime?

Absolutisht që jo, por duke qenë se futbolli është progres, edhe në skuadër duket sikur luhet më lirshëm se me De Biazin. Ndoshta duket kështu, edhe për faktin se Panuçi është një menaxher shumë i mirë në marrëdhëniet me lojtarët.

Si e shikoni situatën në Grupin G kualifikues, para se të luhen dy ndeshjet e fundit?

Duke ju referuar renditjes dhe ndeshjeve të radhës, Spanja e ka mbyllur me vendin e parë. Ka një ekip më të konsoliduar se skuadrat e tjera të grupit, dhe nuk do të ketë probleme në këto dy ndeshje. Por, edhe Italia do të jetë e dyta, edhe vetë situata në renditje e flet qartë.

Për vendin e tretë në grup, mbetet Shqipëria favorite para Izraelit?

Nëse shohim kalendarin, duket sikur e rrezikojmë vendin e tretë, por mundësitë janë për Kombëtaren tonë në këtë vend. Sepse Izraeli ndeshjen e fundit e ka me Spanjën, dhe deri aty nuk besoj se shkon më shumë se 12 pikë, ndërkohë që ne kemi 13 pikë.

Nesër do të luhen Spanjë-Shqipëri dhe Itali-Maqedoni, mendoni ndonjë surprizë në të dy takimet?

Të them të drejtën, në asnjërën prej tyre nuk mendoj ndonjë surprizë, edhe pse futbolli fillon ndeshjen nga 0-0 dhe i ka brenda të gjitha rezultatet. Ne me Spanjën është e pamundur, uroj që të marrim barazimin, ndërsa Italia, edhe me rezerva e rreh Maqedoninë.

Atëherë, në këto dy ndeshje, nuk mendoni asnjë shans që Shqipëria të marrë pikë?

Të flas si shqiptar, dëshiroj që Shqipëria të marrë nga një pikë në të dyja ndeshjet. Por, duke folur si specialist futbolli, si një ish-futbollist në Kombëtare, jam realist kur them se mundësitë janë shumë të pakta për të marrë ndonjë pikë në këto dy ndeshje.

Italia vjen në ndeshjen me Shqipërinë me disa mungesa, ndërkohë që rikthehen Mavraj, Roshi e Kukeli, edhe në këtë këndvështrim nuk mendoni ndonjë rezultat pozitiv?

Ekipi ynë, deri diku ka treguar përgatitje të mirë, dhe luan pa probleme inferiore ndaj kundërshtarëve, dhe mungesat nuk do të ndikojnë. Me Italinë unë e kam fiksim një barazim, këtu do të dëshiroja që të arrihej.

Çfarë mendoni se duhet të ndryshojë Panuçi në Kombëtare, për një skuadër pretendente në ndeshjet kualifikuese të Evropianit 2020?

Mendoj se është herët për të menduar kualifikueset e Evropianit 2020, por mundësitë janë. Unë e shikoj Strakoshën si më të mundshmin në portë, ky duhet të jetë ndryshimi i parë, edhe pse ai ishte i dëmtuar dhe nuk është i gatshëm në këto dy ndeshje. Tu jepet mundësia të rinjve, do të ishte më mirë për vazhdimësinë.

FIFA ka marrë një vendim duke gjobitur Shqipërinë me 30 mijë franga zvicerane për koret shqiptare në sfidën me Maqedoninë, ndërsa maqedonasit nuk i ka prekur fare, duket e drejtë kjo?

Më duket si një vendim politik, por ndoshta FIFA ka kërkuar të sheshojë gjëra që mendohej të ndodhnin në atë ndeshje. Gjithsesi, FSHF-ja ka njerëz të aftë që ta menaxhojnë këtë situatë, ndërkohë që për mua koret raciste nga cilat do tifozeri, nuk janë pjesë e njerëzve të shekullit të 21-të.





FORMACIONI MUNDSHËM

Shqipëria: 1-4-5-1

Berisha

Hysaj Gjimshiti Ajeti Agolli

Xhaka

Kaçe Memushaj

Grezda Lenjani

Sadiku

Kupa e Botës “Rusi 2018”

Grupi G

Ndeshjet/ Datë 6 tetor 2017

Spanjë-Shqipëri 20:45

Itali-Maqedoni 20:45

Litehshtein-Izrael 20:45

RENDITJA

Nr. Skuadra N P

1.Spanjë 8 22

2.Itali 8 19

3.Shqipëri 8 13

4.Izrael 8 9

5.Maqedoni 8 7

6.Litehshtein 8 0

Ndeshjet e fundit

Datë 9 tetor 2017

Shqipëri-Itali 20:45

Maqedoni-Litehshtein 20:45

Izrael-Spanjë 20:45

DEKLARATA E PRESIDENTIT TË FSHF-së

Duka: Mund të arrijmë diçka

Dje, Presidenti i FSHF-së ka folur për mediat, lidhur me dy ndeshjet e Kombëtares sonë. Ja si i mendon ato njëshi i futbollit shqiptar: “Spanja dhe Italia janë dy ekipe shumë të forta, dy kampionë bote. Por, ne nuk jemi ekip për të pranuar humbjet kundër tyre, dhe do të bëjmë maksimumin, gjithçka të mirë, edhe pse kemi shumë mungesa. Ndaj kundërshtarëve të tillë duhet të kesh 30 lojtarë, e megjithatë, unë besoj se ata që do të luajnë, do të bëjnë më të mirën. Mund të arrijmë diçka”.

Dëmtohet Cikalleshi, tre javë larg fushës

Sulmuesi i ekipit tonë kombëtar, Sokol Cikalleshi, të martën ka pësuar një dëmtim gjatë seancës stërvitore, dhe në rezonancën e djeshme që bëri Spitalin Amerikan, rezultoi se rikuperimi i tij kërkon deri në tre javë kohë. Kështu që, nuk mund të luajë në dy takimet e radhës për Botërori 2018, Spanjë-Shqipëri më 6 tetor, dhe Shqipëri-Itali më 9 tetor. Sot do të udhëtojë drejt klubit të tij Osmanlispor në Turqi, për të nisur periudhën e rehabilitimit.

EVROPIANI U19/ UKRAINË-SHQIPËRI 1-0

Shënues: Supriaha 30’

Humbje në ndeshjen e parë, gabime dhe penallti e pritur

Kanë nisur dje ndeshjet në grup për Evropianin U19, organizimi i të cilave i është besuar Shqipërisë, në datat 4, 7 dhe 10 tetor 2017. Shqipëria ka humbur minimalisht 1-0 me Ukrainën, ndeshje që u luajt në stadiumin “Selman Stërmasi”, ku në përgjithësi, 19-vjeçarët tanë u munduan të luanin mirë, ndaj një kundërshtari të fortë si Ukraina. Por, një gabim i mbrojtësit Gjura në minutën e 30-të i dha avantazhin ukrainasve, të cilët nuk bënë ndonjë diferencë të dukshme. Ndërsa në minutën e 52-të, portieri Qirko priti një penallti, duke shmangur humbjen më të thellë. Ndeshja Norvegji-Mali Zi 3-0, e cila u luajt në Kamzë, u ndoq edhe nga Presidenti i FSHF-së, Armand Duka, dhe nga homologu i tij në Malin e Zi, Dejan Saviçeviç. Takimet e radhës do të luhen më 7 tetor 2017, Shqipëria ndeshet me Malin e Zi, ndërsa Ukraina me Norvegjinë.





Ndeshjet në grup

Dje, 4 tetor 2017

Norvegji-Mali Zi 3-0

Ukrainë-Shqipëri 1-0

RENDITJA

Skuadrat Nd P

1. Norvegjia 1 3

2. Ukraina 1 3

3. Shqipëria 1 0

4. Mali Zi 1 0

Datë 7 tetor 2017

Mali Zi-Shqipëri 12:00

Ukrainë-Norvegji 14:00