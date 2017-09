Floyd Mayweather shpallet boksieri më i paguar në botë

Floyd Joy Mayweather Jr. është një bokser profesional profesional amerikan. Ai konkurroi nga viti 1996 deri në vitin 2007 dhe nga viti 2009 deri në vitin 2015 dhe pastaj bëri një rikthim me një ndeshje fantastike në vitin 2017. Gjatë karrierës së tij nuk shënon asnjë humbje dhe ka aq shumë tituj sa nuk numërohen dot. Mayweather është dy herë fitues i çmimit “The Fighter of the Year” të revistës The Ring (1998 dhe 2007), fitues tre herë i çmimit të Boxing Writers Association of America Fighter of the Year (2007, 2013 dhe 2015) dhe fitues gjashtë herë i Çmimit më të Mirë të Luftëtarëve ESPY (2007-2010, 2012-2014). Në vitin 2016, Mayweather u rendit nga ESPN si boksieri më i mirë në 25 vitet e fundit dhe për këtë shkak ai edhe paguhet shumë mirë. Mayweather është një boksierët më të paguar në historinë e botës së sportit.Ai është renditur edhe nga revista Forbes si boksieri më i paguar në botë.