Rama bën për “ujë te ftohtë” administratën e Vlorës: Do skanoheni të gjithë

Kryeministri Edi Rama ka mbledhur mëngjesin e kësaj të shtune në një takim ministrat dhe drejtues të administratës qendrore në qarkun e Vlorës. Gjatë fjalës së tij Rama pohoi se ende qytetarëve u kërkohen certifikata.





Mes të tjerash paralajmëroi faktin se e gjithë administrata shtetërore në qarkun e Vlorës do të skanohet. Po ashtu ai u la 10 ditë kohë afat drejtuesve të çdo institucioni që të përgatisin një raport për çdo punonjës të tyre, duke nisur që nga arsimi dhe diploma.