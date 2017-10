PD, Spaho: Edi Ramën e ka zënë keq paniku, fundi po i afrohet përditë

Partia Demokratike ka reaguar në lidhje me atë që po ndodh në selinë e Kuvendit, me tubime e mbledhje të simpatizantëve. Me anë të nënkryetarit Edmond Spaho, PD thotë se paniku e ka zënë Edi Ramën, sepse fundi po i vjen çdo ditë.





Deklarata e Edmond Spahos:

Pas presionit ndaj sistemit te drejtesise te bere me Ministrin e Brendeshem, presionin me anetaret socialiste ne Keshillin e Rregullores, presionet nga deputetet e Rilindjes kanabiste, Edi Rama vijon presionin edhe me anetaret dhe simpatizantet e PS dhe kanabistet dhe ushtaret e klaneve te droges tek Selia e Kryesise te Kuvendit.







I ka zene keq paniku jo per Tahirin por per Edin te cilit po i afrohet perdite fundi. Ngjarjet ne Kuvend treguan farsen e "shtetit" te Rames dhe "drejtesise" se tij. Keto ngrehina dhe vete PS jane kthyer ne struktura kriminale duke u habilizuar.