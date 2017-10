Nis aksioni opozitar, Noka: Ja vendimi që morëm sot, s’po i vëmë flakën Shqipërisë

Deputeti i Partisë Demokratike, Flamur Noka pasi braktisi punimet e Komisionit të Sigurisë, nga ambientet e jashtme të Kuvendit theksoi se opozita do të ndërmarrë aksionin e saj opozitar.





Ndonëse nuk dha detaje rreth faktit se si do të bëhet ky aksion, Noka theksoi se opozita sot është ndryshe nga ajo e para 5 viteve, pasi nuk e djeg Shqipërinë.