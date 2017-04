Gjykata Kushtetuese - Shtyhet seanca e ankimimit të KSHH për ligjin e dekriminalizimit

Gjykata Kushtetuese ka shtyrë seancën e ankimimit nga Komiteti Shqipëtar i Helsinkit të ligjit të dekriminalizimit. Shkak është bërë mosformimi i trupit gjykues.





Drejtorja Ekzekutive e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Erinda Skëndaj tha se disa nene të këtij ligji janë të papajtueshëm me kushtetutën.