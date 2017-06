Ben Blushi nga Pogradeci: Rama duhet shkarkuar si i paaftë

Kryetari i Libra Ben Blushi, ka vijuar fushatën e tij 100 km ecje në qytetin e Pogradecit.





Gjatë takimeve Blushi ftoi qytetarët të zgjedhin nr 18 në fletën e votimit më 25 qershor.





Teksa pogradecarët ndanë shqetësimin me kreun e e Libra, Blushi premtoi se do i shpallte luftë varfërisë.





Ben Blushi: “Po ia dhatë prapë këtyre do të jeni prapë më keq. Shikoni varfërinë që ju ka lënë! Pa punë, konsum i ulët, taksa të larta, fëmijët pa shkollë, ilaçet shumë të shtrenjtë. Mendoni para se të votoni. Duhet shkarkuar si i paaftë.