Balla i ‘hakërrehet’ Bashës: Hiq dorë nga historia e fotove. Ja ‘lidhja’ që ke me trafikantin e minave

Kreu i Grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla nga foltorja e Kuvendit nuk u kursye në përgjigjet e tij duke iu përgjigjur akuzave të kryedemokratit Lulzim Basha lidhur me një foto ku shihej ministri Blendi Klosi me ‘të fortin’ e Shijakut Durim Keçi.





Në këtë linjë, Balla iu përgjigj Bashës, ndërsa theksoi se edhe ai disponon një album me fotografi, ku shihet se si eksponentë të krimit janë pjesë e takimeve të strukturave të PD. Por, pavarësisht kësaj, Balla theksoi se ai nuk akuzon Bashën për këto fakte, ndërsa nuk i shkon ndërmend as t’i kërkojë atij dorëheqjen, siç ky i fundit bëri për rastin e djeshëm, ku kërkoi shkarkimin e Klosit.