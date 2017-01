Si të hiqni njollat e fytyrës në kushte shtëpie

Njollat e errëta në fytyrë nuk janë të këndshme dhe sigurisht që nuk mund të hiqet me lehtësi.

Shkaqet e shfaqjes së tyre janë të shumta. Maskat në kushte shtëpie janë të shumta:

Maskë me limon dhe miell tërshërë: miksoni së bashku lëngun e 1 kokërr limoni dhe 1 lugë gjelle me miell tërshëre. Aplikojeni këtë maskë për 10 minuta në fytyrë dhe më pas shpëlajeni fytyrën me ujë të ngrohtë.

Maskë me limon dhe mjaltë: miksoni një lugë çaji me qumësht pluhur me një lugë çaji lëng limoni, një lugë çaji mjaltë dhe një gjysmë lugë çaji vaj bajame. Aplikojeni në fytyrë këtë maskë dhe lëreni të veprojë për 20 minuta.