Seksi i së ardhmes/ Femrat në marrëdhënie me robotët

Shkencëtari Ian Person ka përgatitur një raport mbi të ardhmen e seksit, e cila siguron se gratë do të bëjnë më shumë seks me robotët sesa burrat në vitin 2015, sipas një artikulli të botuar në Daily Mirror.

“Shumë njerëz ende kanë rezerva në lidhje me seksin me robotë, por gradualisht do të mësohen duke kryer mardhënie me të. Njerëzit do fillojnë të kenë një marrëdhënie më të ngushtë me ta dhe të krijojnë lidhje të forta emocionale, “tha Dr Ian Pearson në një intervistë me gazetën britanike.

Raporti gjithashtu thotë se njerëzit mund të bien në dashuri me këto makina, e cila është e njohur si Robophilia.

Shumë njerëz kanë shprehur shqetësim në lidhje me këtë prirje, pasi është frika se roboti zëvëndëson ndërveprim njerëzor.