Nga kanceri, tek problemet e shqisave (haluçinacionet): Ja pasojat e dobësimit të fushës magnetike

Shumë lëndime prej rrezatimit





Thërrmijat hapësinore me energji të lartë shkaktojnë lëndime, kur prekin qelizat e trupit apo ADN tonë. Problemet janë si ata që astronautët përjetojnë gjatë një misioni në Mars. Gjasat që të njerëzit të preken nga kanceri i lëkurës janë 3-5 %. Zgjidhja: Duhet mbajtur me vete një dozimetër, që rregjistron rrezatimin ndaj të cilit jemi ekspozuar.





Kafshët “e humbin” dhe s’mund të gjejnë prenë





Zogjtë, peshkaqenët dhe dhelprat e përdorin fushën magnetike për të naviguar gjatë migrimit të përvitshëm kur gjuajnë. Nuk e dimë si e pikasin fushën, por informacioni është i rëndësishëm. Zgjidhja: Jeta u ka mbijetuar shumë përmbysjeve të poleve, por këtë herë mund të jetë ndryshe, pasi kafshët dhe bimët janë tashmë nën presionin e ndryshimeve të klimës, shfrytëzimit dhe habitateve të kufizuara.





Elektronika e mbingarkuar





Thërrmijat hapësinore me energji të lartë do të shkatërronin elektronikën e brishtë për shkak të voltazhit të lartë. Zgjidhja: Pjesa më e madhe e teknologjisë sonë ka nevojë të forcohet, si për shembull printimi i qarqeve elektronike në sipërfaqe që ndalin rrezatimin.





Llogaritë e gabuara të kompjuterave





Rrezatimi kozmik mund të shkaktojë kaskada elektronesh që mund të ndryshojnë një bit nga 0 në 1 ose nga 1 në 0, duke prodhuar të dhëna të gabuara, aplikime apo procese me defekte, kështu që makinat autonome mund të përplasen apo dronët të humbasin. Zgjidhja: Sistemet kritike mund të mbrohen më mirë nga rezatimi, dhe mund të duplikohen.





Avullimi i shtresës së ozonit





Një fushë magnetike e dobët mund të shkaktojë vrima në shtresën e ozonit mbi Evropë dhe Amerikën e Veriut, duke lejuar rrezet ultravjollcë të Diellit që të depërtojnë. Rezultati do të ishte shumë më tepër raste kanceri lëkure dhe sëmundje sysh. Zgjidhja: Klima do të ishte si ajo e Evropës Jugore e do të ishin të nevojshme syzet për pjesën më të madhe të vitit.





Thërrmijat dëmtojnë shqisat