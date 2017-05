Majk pranon atësinë, publikon një foto të adhurueshme të të birit

“Roani i vogël bën kosh”! Me këtë fjali dhe me një foto të adhurueshme të të birit, reperi Majk ka pranuar për herë të parë publikisht atësinë. Pas një kalvari të gjatë thashethemesh, lidhur me historinë e tij të dashurinë, duket se erdhi fundi i lumtur. Majk deri më tani refuozi të fliste për shtatzëninë e të birin, që nga koha kur deklaroi ndarjen me nënën e të voglit, Majlinda Zeka. Por engjëlli Roan i ka zbutur zemrat. Urojmë shumë që çifti të bashkohet e t’i shohim si një familje e lumtur