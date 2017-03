Zbardhet ngjarja/ 10-vjeçarin në Dibër nuk e aksidentoi i vëllai, përplasi kokën teksa luante

Policia ka sqaruar plotësisht ngjarjen e rëndë që ndodhi pasditen e djeshme në qytetin e Dibrës në lidhje me vdekjen aksidentale të djalit 10 vjeçar në oborrin e banesës së tij në Maqellarë.





Nga veprimet e para hetimore, si dhe nga deklarimet e marra nga familjarët, dyshohet se fëmija 10 vjeçar ka gjetur vdekjen pasi rreth orës 18.30, në oborrin e shtëpisë së tij, shtetasi ka qenë duke luajtur dhe ecur me shpejtësi me një mjet Ski-Bord, (motorr me dy rrota me bateri qe luajnë fëmijët).





Gjatë lëvizjes fëmija E. Xh. ka humbur ekuilibrin dhe është përplasur në fillim me murin rrethues ku është dëmtuar në fytyrë e në kokë dhe më pas si pasojë e humbjes së ekulibrit nga përplasja me murin dyshohet se është përplasur me gomën e pasme të automjetit në pronësi të të atit, mjet i cili sipas deklarimeve të familjarëve ka qenë i parkuar në oborr.