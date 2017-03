Ndahet nga jeta pronari i njohur i TV

Muhamet Malo, ish sportist i njohur dhe një nga biznesmenët e parë me ardhjen e demokracisë, ka ndërruar jetë. Lajmin e bën me dije miku i tij Ilir Kadia që shkruan edhe disa fjalë prekëse lamtumire:

“Nëna më bëri sot kafen më të hidhur të jetës! Lotët i binin në filxhan! Unë bëra gabim që qava në sy të saj për ikjen tënde o miku im më i mirë!

Lamtumirë Muhamet Malo”.

KUSH ISHTE MUHAMET MALO:

Muhamet Malo i lindur ne 13 maj 1957 me origjine Kolonjare,ish sportist i njohur (mundës),me ardhjen e demokracisë ishte nder biznesmenet e parë. Karrierën e tij sportive e ka nisur te Studenti, teksa ka bërë sport nga 1971-1977. Mandej nga 1977 deri më 1979 ka qenë pjesë e Partizanit, ndërsa deri në vitin 1990 përsëri pjesë e Studentit. Nga viti 1982 deri në 1990 është kampion i Shqipërisë në mundjen klasike për peshë 82 kg deri në 90 kg.