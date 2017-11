Denoncoi durrsakun për dhunë dhe pengmarrja, ukrainasja ikën nga Shqipëria, me policë deri në…

Një ditë më parë policia e Durrësit njoftoi për arrestimin e një 24-vjeçarit Almarjo Xhebexhia, i denoncuar nga një e re nga Ukraina për dhunë dhe pengmarrje.





Mesohet se 21-vjeçarja Valentina Kolavina u paraqit në spital më 30 tetor me hematoma në fytyrë. Pas kësaj mjekët panë hematomat në fytyrë dhe njoftuan policinë, e cila mori dëshminë e ukrainases dhe arrestoi të riun nga Durrësi, djali i një biznesmeni të njohur në Durrës.





Sot e reja ka lënë Shqipërinë për t’u kthyer në Ukrainë. Në mëngjes e shoqëruar nga policia e Durrësit, Kolavina ka lënë spitalin edhe është drejtuar në aeroportin “Nënë Tereza”, bashkë me një biletë. Nuk dihet se kush ia ka prerë biletën 21-vjeçares. Nga ana tjetër, Prokuroria dje e quajti arrestimin e Almarjo Xhebexhias të paligjshëm. Ndërsa policia e arrestoi në mëngjes, prokuroria e liroi në darkë 24- vjeçarin Xhebexhia pa vendim gjykate.





DËSHMIA

Valentina Kolavina ka rrëfyer për policinë se me Marjon ishte njohur në Mal të Zi kur kishin qenë me pushime gjatë verës dhe kishin mbajtur kontaktet deri sa ai e kishte ftuar të vinte në Durrës. Më pas ai i kishte premtuar një lidhje të qendrueshme dhe për këtë arsye ajo kishte ardhur në Shqipëri/