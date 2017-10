Sekretari i Mbrojtjes: Reagim ushtarak masiv nëse Koreja e Veriut përdor armë bërthamore

Sekretari amerikan i Mbrojtjes, James Mattis theksoi sot se Koreja e Veriut do të përballej me një reagim ushtarak masiv nëse do të përdorë armë bërthamore.





“Çdo sulm kundër SHBA-së apo kundër aleatëve tanë do të mposhtet”, deklaroi James Mattis, në vizitë në Korenë e Jugut, aleate e SHBA-së.





“Çdo përdorim i armëve bërthamore nga Koreja e Veriut do të provokojë një reagim ushtarak masiv, efektiv dhe dërrmues”, theksoi zyrtari amerikan në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun koreano-jugor, Song Young-Moo.





“Uashingtoni nuk pranon një Kore Veriu me armë bërthamore”, theksoi sekretari amerikan i Mbrojtjes.





Mattis nuk ka specifikuar se çfarë lloj arme bërthamore do të shkaktonte një reagim ushtarak amerikan.